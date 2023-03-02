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جديد المحليات > ولي العهد يعزي في وفاة الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين
02/03/2023   10:51 م

ولي العهد يعزي في وفاة الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين

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قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين.

وأظهر مقطع فيديو وصول ولي العهد إلى منزل أسرة الفقيد، وسط استقبال كبير منهم.

وكان نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أدى أمس الأربعاء، صلاة الميت على الشيخ راكان بن فلاح آل حثلين، كما قدم العزاء لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عز وجل المغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يعزي في وفاة الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين

جديد المحليات
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