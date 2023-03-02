ولي العهد يعزي في وفاة الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين

قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، واجب العزاء في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين.
وأظهر مقطع فيديو وصول ولي العهد إلى منزل أسرة الفقيد، وسط استقبال كبير منهم.
وكان نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أدى أمس الأربعاء، صلاة الميت على الشيخ راكان بن فلاح آل حثلين، كما قدم العزاء لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عز وجل المغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
#عاجل | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يعزي في وفاة الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين pic.twitter.com/nMbQ2QJxbU
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 2, 2023
#ولي_العهد خلال تقديم العزاء لذوي الراحل الشيخ راكان بن فلاح بن حثلينhttps://t.co/q01B6qEsO6 pic.twitter.com/l28XucsAY6
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 2, 2023
وفق “أخبار 24”.