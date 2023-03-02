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جديد المحليات > اتفاقية لتدريب الأطباء السعوديين في أكبر الكليات الطبية بأيرلندا
02/03/2023   10:51 م

اتفاقية لتدريب الأطباء السعوديين في أكبر الكليات الطبية بأيرلندا

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وقَّعت وزارة التعليم اليوم اتفاقية تدريب مع الكلية الملكية للأطباء في إيرلندا “RCPI”؛ لتوفير 50 مقعداً سنوياً للأطباء السعوديين في مرحلتَي الزمالة (شهادة الاختصاص)، والتخصص الدقيق.

وتُعد الكلية الملكية للأطباء في إيرلندا من أكبر الكليات الطبية، إذْ ينتمي لها أكثر من 13 ألف عضو مسجل، وتعترف بها المؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم، كما تقدم امتحانات العضوية في الطب العام وطب الأطفال والتوليد وأمراض النساء وطب الصحة العامة والطب المهني.

وُقّعت الاتفاقية بتمثيل وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير، ورئيسة الكلية الملكية للأطباء بإيرلندا الدكتورة ماريا هورقن، وبحضور نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري. وفق “أخبار 24”.

اتفاقية لتدريب الأطباء السعوديين في أكبر الكليات الطبية بأيرلندا

جديد المحليات
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