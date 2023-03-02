إيصال الكهرباء لأكثر من 2800 وحدة سكنية في مخططات نمار بالرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تنفيذ الأعمال الخاصة بإيصال الخدمات الكهربائية لأكثر من 2800 وحدة سكنية لمخططات المنح في حي نمار 3020 بمدينة الرياض.
وأوضحت السعودية للكهرباء، في بيان لها اليوم (الخميس)، أن العمل مستمر لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد حال جاهزية منازلهم لإيصال الخدمة.
وحول المواقع التي لم تصل إليها الخدمة الكهربائية، أشارت الشركة إلى أنها تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنهاء بعض المتطلبات؛ ومنها تحديد مناسيب الشوارع، وتأمين مواقع المحطات. وفق “أخبار 24”.
وأكدت حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، داعيةً المشتركين للتواصل والاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء.