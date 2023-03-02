أعطى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، درساً أدبياً وأخلاقياً البارحة (الأربعاء)، حين خلع رداء منصب الرجل الثاني في الدولة، على حساب عباءة الأُخوة.
وفي حفلٍ شهدته الرياض، يُعنى ببناء شراكات ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، ينبثق من “برنامج شريك” الذي يعمل على دعم الشركات السعودية الكبرى، وبعد الفراغ من الحفل والتقاط الصور التذكارية للحضور، أمسك ولي العهد بيد أخيه الأكبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة؛ لمساعدته على نزول عدد من العتبات في المنصة الرسمية.
المقطع الذي حصل على تفاعل كبير في منصات التواصل الاجتماعي، تختزل تفاصيله الكثير من المعاني، أبرزها التخلي عن البروتوكولات والمناصب، مقابل الأخوّة، وضرورة احترام الكبير وتقديره وإنزاله المنزلة التي يستحقها. وفق “أخبار 24”.
وولي العهد وأخوه الأكبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، هما نتاج مدرستين؛ الأولى: مدرسة الحكم السعودية الكبرى والشاملة. والثانية: مدرسة سلمان بن عبدالعزيز، التي نهل منها الأبناء والأحفاد، كثيراً من الدروس والعبر، المبنية على الأخلاق السعودية الأصيلة، التي تحترم الكبير، وترحم الصغير، وتراعي أدق التفاصيل في الشهامة والفروسية؛ لتشكل منهاجاً كبيراً، تخرج منه مثل هذه المشاهد السامية.
#ولي_العهد يُجسد أصالة “مدرسة الحكم السعودية”.. ويتجاوز المنصب لـ”حساب الأخوة”https://t.co/j8GLg2NfV0 pic.twitter.com/g0T62SuPPK
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 2, 2023