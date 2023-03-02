توقيع 7 اتفاقيات بين المملكة وفنلندا في قطاعات الإسكان والمدن الذكية

وقعت 7 مذكرات بين المملكة وفنلندا في مجالات تطوير مفاهيم تقنيات المدن الذكية والإسكان، والحلول الهندسية والتقنية والطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وأبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركتين، بهدف التعاون في تطوير مفاهيم تقنيات المدن الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة.
كما وقعت اتفاقيات بين عدد من الشركات السعودية والفنلندية في مجالات الإسكان، والحلول الهندسية والخدمات التقنية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اتفاقيات في الاقتصاد الدائري والأمن والسلامة والخدمات اللوجستية والأنظمة البيئية.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد زار برفقة ممثلي قطاع الأعمال السعودي جامعة متروبوليا الفنلندية للعلوم التطبيقية، حيث شهد عروضاً لممثلي شركات فنلندية متخصصة في تقنيات البناء الحديث، واطلع على تجارب الجامعة وآخِر الدراسات المقدمة في هذا المجال، كما شهد ملتقى الأعمال السعودي الفنلندي.
وفق “أخبار 24”.