“مطارات الرياض” تعلن تعيين الداود رئيساً تنفيذياً للشركة

أعلنت شركة “مطارات الرياض”، اليوم (الخميس)، عن تعيين مساعد الداود رئيساً تنفيذياً للشركة.
وشغل الداود العديد من المناصب القيادية آخرها وكيل التطوير التعديني في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك منصب وكيل الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما عمل في منصب نائب الرئيس للعمليات في شركة “مطارات الرياض”، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة “سابتكو”، وكان عضواً في مجلس إدارة شركة “التنفيذي”.
وتولى الداود أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تمام” لخدمات الصيانة، كما سبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “نجم لخدمات التأمين”. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد الداود أهمية العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الداعمة لمختلف المستهدفات الاستراتيجية للشركة والوطن؛ بما يعزز موقعها في قطاع الطيران.