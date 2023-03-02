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جديد المحليات > “البحري” توقع مذكرة مع هيئة قناة السويس لتأسيس شركة للنقل البحري
02/03/2023   10:50 م

“البحري” توقع مذكرة مع هيئة قناة السويس لتأسيس شركة للنقل البحري

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع هيئة قناة السويس؛ للتعاون في تأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحري.

وأوضحت الشركة، أن المذكرة؛ تهدف إلى التعاون في تأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحري تختص بامتلاك وتأجير واستئجار وتشغيل السفن لغرض نقل البضائع العامة، والسائبة، والكيماويات والنفط، وجميع العمليات المرتبطة بالنقل البحري.

وأشارت إلى أن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيعها قابلة للتجديد، موضحة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً.

وبهذه المناسبة، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس أحمد بن علي السبيعي: “نفخر بالتعاون مع هيئة قناة السويس لإنشاء إطار عمل كفيل لبحث فرص النجاح. وتحتل قناة السويس مكانة محورية أسهمت في تسهيل عمليات النقل للسلع الاستهلاكية والبضائع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وتؤكد اتفاقيتنا مع هيئة قناة السويس على التزام البحري بالتعاون لتقديم حلول رائدة للنقل البحري”. وفق “أخبار 24”.

بدوره، عبر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن تطلع الهيئة للعمل مع قادة القطاع البحري لتقديم حلول فعالة ومستدامة تعود بالمنفعة على قناة السويس والأفراد الذين تخدمهم.

"البحري" توقع مذكرة مع هيئة قناة السويس لتأسيس شركة للنقل البحري

“البحري” توقع مذكرة مع هيئة قناة السويس لتأسيس شركة للنقل البحري

جديد المحليات
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