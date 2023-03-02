مذكرة تفاهم لتوطين الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهُم لزيادة توطين صناعة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى زيادة الامتثال ورفع التزام القطاع الصناعي بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومنتجات التجميل، إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي بين الطرفين وتشمل التنسيق في إجراءات التراخيص الصناعية، وبرامج توطين صناعة المستحضرات الصيدلانية.
كما نصت المذكرة على التعاون والتنسيق في دعم مصانع الأغذية ومنتجات التجميل والرفع من مستوى التزامها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى دعم المصانع الناشئة والعمل على مبادرات مشتركة لتعزيز نفاد الصادرات، وتشكيل فريق عمل لدراسة آليات إغلاق المصانع وخطوط الإنتاج وفرض الغرامات والرسوم التي قد تشكل عبئًا على المصانع المحلية.
وحسب المذكرة فإنه ستتم دراسة وضع المصانع والمعامل خارج المدن الصناعية والاتفاق على آلية لمنحها التراخيص، والتنسيق بدعم كافة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، وإبرازها في منصة “صناعي” لخدمة المستثمرين، إضافة إلى التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والإحصائيات المتوفرة والبيانات المشتركة وفقًا لما نصت عليه المذكرة.
وفق “أخبار 24”.