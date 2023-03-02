ساحة الرسامين المبدعين تجذب زوار مهرجان الكتّاب والقراء بالشرقية

تزدهر ساحة الرسامين بكورنيش الخبر ضمن فعاليات مهرجان الكتّاب والقراء بنسخته الأولى؛ بعدد كبير من الفنانين التشكيليين السعوديين والعرب لإظهار أعمالهم وابداعاتهم للجمهور.
ومنح المهرجان الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة بشعار “قيمة أدبية من السعودية إلى العالم”، ويستمر حتى 11 مارس المقبل تلك الفرصة الذهبية تقديرا لأعمالهم.
وعبر الفنانون لـ”أخبار 24″ عن سعادتهم بإقامة الفعالية التي تعتبر مناسبة فنية ثقافية تجمع أطياف عديدة من الفنانين ليظهروا مواهبهم وابداعاتهم .
وقالت الفنانة التشكيلية ريم باطرفي إن بدايتها مع الفن كانت أثناء طفولتها، واستطاعت أن تنمي موهبتها الفنية بالمشاركات بالمدرسة ثم مع مجموعات مختلفة، وإنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان الذي أتاح للفنانين عرض ابداعاتهم .
من جانبها أكدت الفنانة التشكيلية شيماء المنتشري أن هوايتها بدأت منذ 5 سنوات 2برسم “بورتريه” فحم بالرصاص ثم انتقلت للرسم بالألوان وأخيرا بالزيت، وأنها حرصت على المشاركة لتعريف الجمهور بالفن عن قرب.وفق “أخبار 24”.
أما الفنان التشكيلي سلمان البلوي فقد شارك بلوحة فنية لعدد من ملوك المملكة، وأنه اختار يوم التأسيس كذكرى للأجيال بأيام البطولة والتاريخ العريق، وبين أنه يرسم بالزيت وأن لكل فنان أسلوبه وطريقته، وأنه يميل للرسوم الواقعية والسيريالية، مقدماً شكره لوزارة الثقافة التي على فرصة مشاركتهم في الفعالية .
ويرى الفنان السوري عبد اللطيف الكرماني أن الفعالية مناسبة جيدة جمعت فنانين من المملكة وخارجها مشيراً إلى أنه اختار “الأمومة” في لوحة فنية وأنه ممتن لوزارة الثقافة لتواجده بأعماله الفنية .
ساحة الرسامين المبدعين تجذب الزوار بـ #مهرجان_الكتّاب_والقراء بـ #الشرقية https://t.co/tMmbLHaFgM pic.twitter.com/6kQ4t4GqRP
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 2, 2023