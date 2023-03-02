بينها بكين وجوهانسبرج.. “الخطوط السعودية” تدشن 4 وجهات دولية مباشرة جديدة

دشنت الخطوط السعودية خلال العام الحالي 4 وجهات دولية جديدة تشمل كانو في نيجيريا، وبكين في جمهورية الصين الشعبية، وبرمنغهام بالمملكة المتحدة، وجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
ويأتي تدشين الرحلات في إطار اتفاقية وقعتها الخطوط السعودية مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرون إلى المملكة، وكذلك تعزيز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إبراهيم الكشي أن التشغيل إلى المحطات الجديدة يأتي امتداداً لما تم إنجازه العام الماضي، علاوةً على الشروع مؤخراً في تقديم الخدمة الجديدة “تذكرتك تأشيرة” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وكذلك رفع حصتها السوقية (40%) للرحلات والسعة المقعدية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي المكلف علي رجب: إن المسارات الجديدة تفتح آفاقًا وفرصًا متنوعة أمام القادمين للمملكة، لاستكشاف تراثها الثقافي الغني والزاخر، وبرنامج الربط الجوي، بالإضافة إلى دوره في دعم منظومة الطيران، وتعزيز السياحة داخل المملكة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أن تلك المسارات ستعزز نمو الأعمال والفرص الاستثمارية، وجذب مزيد من الشرائح من الأسواق الدولية، للوصول إلى مستهدفاتنا الاستراتيجية لاستقبال 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث أن هذا التدشين يعد امتداداً لإعلان عدة ناقلات جوية عن تسيير رحلات مباشرة من مطارات السعودية إلى عدة وجهات دولية جديدة؛ وذلك للمساهمة بتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بزيادة الوجهات الدولية إلى 250 وجهة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 330 مليون مسافر.
وفق “أخبار 24”.