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جديد المحليات > لمسافة 12 كم.. كلية الملك فهد الأمنية تنفذ مشروع “السير الطويل”
02/03/2023   10:50 م

لمسافة 12 كم.. كلية الملك فهد الأمنية تنفذ مشروع “السير الطويل”

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نفذت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم (الخميس)، المشروع السنوي للسير الطويل؛ وذلك داخل حرم الكلية لمسافة 12 كلم.

وتهدف إقامة مثل هذه المشاريع إلى تعزيز الثقة بالنفس ورفع المستوى التدريبي واللياقي لدى منسوبي الكلية من ضباط وأفراد وطلبة، وتعويدهم على تحمل المشاق وطوارئ العمل الذي هو جزء من طبيعة الرجل العسكري.

وجاء ذلك بمشاركة المدير العام للكلية اللواء الدكتور علي الدعيج، وبمشاركة منسوبي الكلية “العسكريين” وطلبتها من القسم المتوسط والقسم النهائي من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، ودورة الضباط الجامعيين رقم 52. وفق “أخبار 24”.

لمسافة 12 كم.. كلية الملك فهد الأمنية تنفذ مشروع “السير الطويل”

جديد المحليات
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