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جديد المحليات > نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد
02/03/2023   10:49 م

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد

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أدّى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت، على مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد، الذي توفي في وقت سابق اليوم.

وشارك في صلاة الجنازة التي أُقيمت بجامع الأمير فهد بن محمد بالرياض، المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، فيما عبرت الأسرة عن الشكر لنائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد

وفق “أخبار 24”.

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء محمد السعد

جديد المحليات
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