نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “وقاء” يحذر من جمع الجراد في مكة والمدينة حتى 15 أبريل
03/03/2023   2:18 م

“وقاء” يحذر من جمع الجراد في مكة والمدينة حتى 15 أبريل

+ = -
677

حذر فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية “وقاء” بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة والإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي من جمع الجراد في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 15 أبريل.

وحث المركز عموم المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة، مشددًا على عدم جمع الجراد المرشوش بالمبيدات واستخدامه للطهي والأكل، وذلك لوجود متبقيات المبيدات على جسم الحشرة. وفق “أخبار 24”.

وحث الجميع على ضرورة الإبلاغ عند مشاهدة الجراد الصحراوي، وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم.

“وقاء” يحذر من جمع الجراد في مكة والمدينة حتى 15 أبريل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885252692.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.