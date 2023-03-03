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جديد المحليات > “الهيئة الملكية لمكة” تُطلق فعالية “مكة تجمعنا” للأهالي والزوار
03/03/2023   2:18 م

“الهيئة الملكية لمكة” تُطلق فعالية “مكة تجمعنا” للأهالي والزوار

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إطلاق فعالية “مكة تجمعنا” الترفيهية لأهالي مكة المكرمة وزوارها، والتي تستضيفها مزدلفة وتبدأ يومياً الساعة الخامسة مساءً خلال الفترة من 5 ـ 14 مارس الجاري.

ودعت الهيئة الأهالي والزوار لحجز التذاكر والاستمتاع بالفعالية التي تتضمن عدداً من الأنشطة الترفيهية والثقافية ومجموعة متنوعة من المطاعم المُتنقلة، وأبرزها منطقة “التكية”، وفيها أماكن للتسوق واقتناء المشغولات المحلية، وتناول الأطعمة والمشروبات وجلسات تراثية للاستراحة. وفق “أخبار 24”.

وتبدأ رحلة الزوار بحارة الطيبين، وتضم أكثر من ٣٠حرفياً وأسرة منتجةً يعرضون حرفاً يدوية تشتهر بها مكة المكرمة، إضافةً إلى منطقة للطفل، تضم مسرحاً للعروض وفقرة للحكواتي والأفلام الكرتونية، والدراجات والرسم على الوجه وتجربة التلوين، ومنطقة للألعاب التقنية.

“الهيئة الملكية لمكة” تُطلق فعالية “مكة تجمعنا” للأهالي والزوار

جديد المحليات
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