طقس اليوم.. أمطار ورياح وغبار على معظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وتتكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ونوه إلى أن أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، كذلك على الاجزاء الشمالية من منطقة تبوك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و29 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و33 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).