“الغذاء والدواء”: هذه اشتراطات التخزين الصحي للخبز

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة اشتراطات حول الطريقة الصحية لاختيار وتخزين الخبز واللفائف المخبوزة.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تخزين الخبز واللفائف المخبوزة تجارياً في درجة حرارة الغرفة لمدة 2- 4 أيام أو في الثلاجة لمدة 7- 14 يوماً أو في المجمد لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وبيّنت أن منتجات الخبز الأسمر والحبوب الكاملة تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الأمعاء والشعور بالشبع.
ولفتت إلى أن تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة خلال اليوم يعمل على تحسن الأداء والتحصيل الدراسي وزيادة القدرة على التركيز، وكذلك تجنّب الشعور بالإرهاق والتعب والجوع وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة.
وفق “أخبار 24”.