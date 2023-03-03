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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على الرياض ومكة
03/03/2023   2:18 م

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على الرياض ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم (الجمعة) بهطول أمطار ورياح نشطة.

وأوضح المركز أن أجزاء من منطقة الرياض ستشهد أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة ورياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 2 ظهراً.

ونوه إلى أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون على موعد مع أمطار خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى رياح وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 9 مساءً. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن مناطق عسير والجوف والقصيم وحائل والحدود الشمالية ستتأثر بحالة رياح نشطة وأتربة مُثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 7 مساءً.

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على الرياض ومكة

جديد المحليات
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