“هيئة الموسيقى” تبدأ حصر وجمع وتوثيق أهازيج الأندية

أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بدء “هيئة الموسيقى” في حصر وجمع أهازيج جميع أندية كرة القدم السعودية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف توثيق الأهازيج التي يشتهر بها كل نادٍ، وترددها جماهيره في المدرجات من أجل مساندة اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز خلال المباريات.
وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد صنفت أهازيج روابط الأندية التي تتغنى بها أثناء مباريات فريقها ضمن حق المؤلف وحقوق مجاورة يتعرض من ينتهكها للعقوبات المنصوص عليها في نظام حقوق الملكية الفكرية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “هيئة الموسيقى”، التي تأسست في فبراير 2020م، تعمل على إنشاء البنية التحتية للثقافة الموسيقية، واكتشاف وتنمية وتمكين المواهب الموسيقية، ونشر الوعي بثقافة الموسيقى في المجتمع، وإحياء وتوثيق عروض الفلكلور والموسيقى السعودية لتنمية الحس الوطني والاجتماعي، وتطوير الهوية الثقافية الموسيقية في السعودية ونشرها إقليمياً وعالمياً والتأكيد على مكانتها القيادية في العالم العربي والإسلامي لإدراج الوعي الثقافي الموسيقي ضمن متطلبات جودة الحياة.