دياز: علينا تصحيح الأخطاء عاجلاً.. وتعرضنا لإجهاد شديد

شدد المدير الفني لنادي الهلال، رامون دياز أن ارتكاب الأخطاء كلف فريقه خسارة نقطتين ثمينتين خلال مواجهة الوحدة.
وقال دياز عقب المباراة: “بدأنا المباراة جيدًا وبعد ذلك ارتكبنا العديد من الأخطاء التي كلفتنا أهداف. يجب أن نصحح هذه الأخطاء عاجلاً”.
وأضاف “عودتنا إلى الدوري فرصة لإراحة بعض اللاعبين، ولا زال أمامنا الكثير والمباراة القادمة سيكون الأداء مختلف”.
وتابع “الهلال لم يقدم مباراة سيئة، وصلنا إلى مرمى الخصم وسيطرنا على مجريات المباراة لكن لم نوفق، الهلال الفريق الوحيد الذي تعرض لضغط مباريات كثيرة خلال الفترة الماضية”.
وواصل “الفريق تعرض لإجهاد كبير بعد كأس العالم ودوري أبطال آسيا، وقررنا إراحة بعض الأسماء وخليفة (الدوسري) أصيب بشد عضلني واضطررنا للعب كويلار في قلب الدفاع، هذا لا يلغي أنه حدث منا أخطاء تسببت بأهداف علينا”.وفق “أخبار 24”.
وخطف فريق الوحدة تعادلاً قاتلاً بثلاثة أهداف لكل فريق خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهلال، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن.