قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، إن الموجة الشتوية الباردة انتهت، وحالياً نعيش فترة تقلبات جوية.
وأوضح “القازنلي”، مشيراً إلى أن كل أسبوع تظهر تقلبات جوية، والأسبوع الحالي بدأت تظهر بوادر ظهور السحب الممطرة على الأجزاء والسواحل الغربية، وأيضاً على حائل وحفر الباطن.
وأشار إلى أن مدينة الرياض، تشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، ثم تتراجع مرة أخرى بعد 4 أيام بشكل طفيف.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، حذر من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، خلال الفترة من السبت حتى الأربعاء المقبل. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الحالة الجوية المنتظرة، هطول الأمطار الرعدية التي قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد في معظم مناطق المملكة.