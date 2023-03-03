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جديد المحليات > مجلس التعاون يدين تصريحات عنصرية لوزير إسرائيلي بتدمير قرية فلسطينية
03/03/2023   7:28 م

مجلس التعاون يدين تصريحات عنصرية لوزير إسرائيلي بتدمير قرية فلسطينية

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أدان مجلس التعاون الخليجي، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوها بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد البديوي مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية . وفق “أخبار 24”.

مجلس التعاون يدين تصريحات عنصرية لوزير إسرائيلي بتدمير قرية فلسطينية

جديد المحليات
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