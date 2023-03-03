“كاوست” تمول 10 شركات ناشئة بمليون دولار

قدم “تقدم” أحد أطول برامج تسريع الأعمال في الشرق الأوسط التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، تمويلاً بقيمة مليون دولار إلى 10 شركات ناشئة في معرض التسريع السنوي.
وجاءت الخطوة كون الشركات الناشئة ستحقق فوائد عظيمة للمملكة، ومن أجل الإسهام في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأكدت الجامعة أن باب تقديم الطلبات للدفعة القادمة من مسرعة “تقّدم” مفتوح الآن، حيث يوفر البرنامج الذي تبلغ مدته 6 أشهر فرصاً للإرشاد وورش العمل والتمويل غير المخفف حتى 140 ألف دولار لكل شركة ناشئة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برامج “كاوست” على مدى العقد الماضي تخرج منها نحو 346 شركة ناشئة تركز على معالجة القضايا العالمية مثل استدامة الغذاء والمياه والطاقة والبيئة، كما أسهمت في جمع أكثر من 300 مليون دولار من التمويل الاستثماري لدعم هذه الشركات.