مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة وأبها الأدنى

سجلت مكة المكرمة، اليوم (الجمعة) أعلى درجة حرارة مقارنة بباقي المناطق في المملكة، إذ بلغت 35 درجة مئوية.
وجاءت المدينة المنورة وشرورة ورفحاء بعد مكة المكرمة من حيث ارتفاع درجة الحرارة، إذ بلغت في كل منها 33 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة ووصلت إلى 11 درجة مئوية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من بعض المناطق.
وفق “أخبار 24”.