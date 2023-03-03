أمانة جدة تهيئ الواجهات البحرية لاستقبال الزوار بإجازة الفصل الدراسي الثاني

أعلنت أمانة محافظة جدة، تهيئة مختلف المرافق لاستقبال إجازة الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المرافق السياحية، ومنها الواجهات البحرية لاستقبال السكان والزائرين.
وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثّفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة، للاستمتاع بأوقاتهم، شملت الحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة.
وأضافت أن التجهيزات شملت واجهة “روشن البحرية” على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة التي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، عبر برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.