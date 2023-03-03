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جديد المحليات > فنون الطهي تطلق مهرجان الفقع في مستشفى عرقة بالرياض
03/03/2023   7:29 م

فنون الطهي تطلق مهرجان الفقع في مستشفى عرقة بالرياض

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نظمت هيئة فنون الطهي النسخة الثانية من مهرجان الفقع، في مستشفى عرقة بالرياض، بهدف تعزيز التراث الشعبي وفنون الطهي الوطنية، وتهيئة تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ويستمر المهرجان الذي انطلق أمس حتى 6 مارس، فيما سيتيح مناطق متنوعة وإثرائية مثل منطقة المزاد، ومنصة العارضين، ومعرض فني عن الفقع، إلى جانب عروض موسيقية حية، وورش عمل، ومنطقة للأطفال.

ويستعرض مزارعو وبائعو الفقع منتجاتهم عبر “منصة العارضين”، والتي شهدت إقبالاً واسعاً لرؤية وشراء الأنواع المختلفة من الفقع، فيما يقدّم الطهاة المنتجات الغذائية من خلال “منطقة المأكولات” التي تحتوي على مشتقات الفقع، مع تنظيمهم ورشاً لتعليم الزائرين طرق تحضير أطباقه. وفق “أخبار 24”.

وتضمن المعرض معلومات مهمة عن مميزات الفقع المتمثلة في قيمته الغذائية العالية، وفوائده الطبية والصحية على الإنسان، وأنواعه المنقسمة إلى “الخلاسي” و “الزبيدي” و “الكمأ”، ودورة حياته التي تبدأ من شهر يناير إلى حين نضوجه كاملاً في شهر ديسمبر.

فنون الطهي تطلق مهرجان الفقع في مستشفى عرقة بالرياض

جديد المحليات
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