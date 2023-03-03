الأول والوحيد خلال 2023.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة مساء الغد

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء مكة المكرمة تشهد مساء غد (السبت)، تعامد (تسامت) القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة وهو التعامد الأول والوحيد سنة 2023 .
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة متوسطًا خط زوالها عند 10:43 مساءً بتوقيت مكة، وسيكون على ارتفاع “89.5 درجة” فوق أفق مكة وقرصه مضاء بنسبة 93% بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة أكثر من 405 آلاف كيلومتر.
وأبان أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في منطقة الخليج العربي والدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد فإن اتجاهه يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية، وللحصول على نتائج دقيقة يستخدم المختصون بعض الأجهزة لإجراء القياسات الدقيقة.