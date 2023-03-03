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جديد المحليات > أمير عسير ينهي خلافاً امتد لقرابة 15 عاماً في تثليث
03/03/2023   7:28 م

أمير عسير ينهي خلافاً امتد لقرابة 15 عاماً في تثليث

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أنهى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الخلاف القائم بين شيخ قبيلة آل قير الشيخ محمد بن مقيت ومواطن آخر من أعالي المحافظة، والذي امتد لقرابة 15 عاما.

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي لمحافظة تثليث شرق عسير، والتي تأتي امتدادًا لتفقده لمحافظات ومراكز المنطقة، حيث أعلن الشيخ بن مقيت وبحضور إخوته وأبنائه تنازله عن خصمه تقديرا لشفاعة وزيارة الأمير تركي.

واستهل أمير عسير جولته في المحافظة بزيارة مركز الحمضة، حيث التقى الأهالي واستعرض التقرير التنموي للمركز واطلع على عدد من المبادرات المجتمعية لجهات حكومية وأهلية.

كما افتتح الملعب الرياضي الذي نُفذ بمبادرة أحد رجال الأعمال لدعم الرياضة بالمنطقة، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة نادي ضمك ولجنة التنمية الاجتماعية بمركز الحمضة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمركز.

وخلال الزيارة، التقى أمير المنطقة مشايخ قبائل عسير خلال لقائهم الدوري لمناقشة تطوير أعمال لجان إصلاح ذات البين وتجويدها، بما يتوافق مع توجهات اللجنة الرئيسية بالإمارة، كما التقى أهالي المحافظة واستمع إلى متطلباتهم، فيما ناقش الخدمات المقدمة بحضور مسؤولي الجهات الخدمية.

أمير عسير

أمير عسير

أمير عسير

أمير عسير

أمير عسير

أمير عسير

أمير عسير

أمير عسير

وفق “أخبار 24”.

أمير عسير ينهي خلافاً امتد لقرابة 15 عاماً في تثليث

جديد المحليات
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