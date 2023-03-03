بالفيديو والصور.. الاتحاد يقسو على الخليج بثلاثية.. ويتصدر ترتيب دوري روشن مؤقتا

حقق نادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب منافسه الخليج بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي.
وتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا برصيد 44 نقطة في انتظار مباراة النصر صاحب الـ 43 نقطة.
وشهدت الدقيقة 13 بعد انطلاق المباراة تبديل أول اضطراري لصالح الخليج بدخول هاني الصبياني بدلا من حسين علي الذي تعرض للإصابة.
وجاءت محاولة الاتحاد الأولى من تصويبة رومارينهو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
وسدد عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار المرمى في الدقيقة 26.
ورد الخليج على هجوم الاتحاد بتسديدة قوية عن طريق فابيو مارتينيز لكن مارسيلو جروهي حارس الاتحاد تصدلى لها.
وجاءت أخطر فرص الشوط الأول من تصويبة من عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء على الطائر لكنها مرت بجوار المرمى.
ومع بداية الشوط الثاني واصل نادي الاتحاد ضغطه الهجومي ونجح في الحصول على ركلة جزاء.
ونجح الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عن طريق عبد الرزاق حمد الله بعد تصويبة من ركلة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى الخليج في الدقيقة 54. وفق “أخبار 24”.
وسجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق رومارينهو في الدقيقة 69 من عمر المباراة.
وعزز الاتحاد تقدمه وسجلالهدف الثالث عن طريق المدافع أحمد شراحيلي في الدقيقة 73.
وبهذة النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز 14.
الاتحاد يضرب الخليج بالثلاثة⚽⚽⚽
أهداف المباراة📺⏬#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/z7UYdlQ4tn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023