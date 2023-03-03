بالفيديو والصور.. النصر يستعيد صدارة روشن بثلاثية قاتلة أمام الباطن

خطف فريق النصر فوزًا قاتلاً بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما بنظيره الباطن، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن بالتقدم بهدف نظيف.
وسجل هدف الشوط الأول الوحيد لاعب الباطن رينزو لوبيز بعد مرور 17 دقيقة قبل أن يُسجل لاعب النصر عبدالرحمن الغريب هدف التعادل في الدقيقة 90+3 ثم أضاف زميله محمد الفتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90+12 ثم أضاف محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 19+14.
واستعاد النصر بهذا الفوز صدارة النسخة الجارية من دوري روشن برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل الباطن المسابقة برصيد 7 نقاط.
ملخص بأبرز الأحداث في المباراة:
أرسل لاعب الباطن عبدالله اليوسف كرة عرضية في الدقيقة 3، ولكن أبعدها دفاع النصر.
وردّ لاعب النصر غيسلان كونان بكرة عرضية في الدقيقة 5، أبعدها دفاع الباطن.
وحصل فريق الباطن على ركلة ركنية بعد مرور 8 دقائق نفذها لاعبه ماوريسيو أنطونيو، ولكن أبعدها دفاع النصر.
وأرسل لاعب الباطن عبدالله اليوسف في الدقيقة 12، ولكن أبعدها دفاع النصر.
وردّ النصر في الدقيقة 14 بكرة عرضية أرسلها لاعبه سلطان الغنام، ولكن تصدى لها دفاع الباطن.
وسدد لاعب النصر سامي النجعي كرة في الدقيقة 16 من أمام منطقة جزاء الباطن، ولكنها مرت بجانب المرمى.
وردّ الباطن بهدف عن طريق لاعبه رينزو لوبيز في الدقيقة 17 بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو.
وواصل فريق النصر الضغط في الدقائق التالية؛ محاولاً إدراك التعادل الذي كان يُسدده نجمه رونالدو، ولكن كرته مرت أعلى المرمى.
وأرسل لاعب الباطن عبدالله اليوسف كرة في الدقيقة 27 عرضية، ولكن أبعدها دفاع النصر.
وحصل فريق النصر على ركلة ركنية في الدقيقة 29 نفذها لاعبه لويس جوستافو، ولكن أبعدها دفاع الباطن.
وسدد لاعب النصر عبدالله مادو في الدقيقة 31 كرة تصدى لها حارس مرمى الباطن مارتن كمبانيا.
وتصدى دفاع الباطن لفرصة تسجيل خطيرة من رونالدو في الدقيقة 34.
وسدد لاعب الباطن بسام الحريجي كرة في الدقيقة 36 تصدى لها حارس مرمى النصر نواف العقيدي.
وعاد لاعب الباطن رينزو لوبيز بتسديدة في الدقيقة 37، ولكنها مرت بجوار المرمى.
وأرسل لاعب النصر سلطان الغنام كرة عرضية في الدقيقة 39، ولكن أبعدها دفاع الباطن.
وحصل الباطن على ركلة ركنية في الدقيقة 41 نفذها لاعبه ماوريسيو أنطونيو، ولكن أبعدها دفاع النصر.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 42 بطاقة صفراء ضد حارس مرمى الباطن مارتن كمبانيا؛ للاعتراض.
وأنهى فريق النصر الشوط الأول من المباراة بالضغط في محاولة لإدراك التعادل فسدد لاعبه سلطان الغنام كرة في الدقيقة 45+1 ولكنها مرت بجوار المرمى. وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب الباطن راكان العنزي بعد كرة مشتركة مع لاعب النصر لويس جوستافو في الدقيقة 45+4.
وسدد لاعب النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 45+6 كرة قوية مرت بجانب المرمى.
ودفع المدير الفني لفريق النصر مع بداية الشوط الثاني باللاعب عبدالمجيد الصليهم بدلاً من عبدالله الخيبري وباللاعب محمد مران بدلاً من ماشاريبوف.
وأرسل لاعب الباطن بسام الحريجي في الدقيقة 48 كرة عرضية ولكن أبعدها دفاع النصر.
وردّ لاعب النصر غيسلان كونان بكرة عرضية في الدقيقة 50 ولكن أبعدها دفاع الباطن.
وسدد لاعب النصر عبدالرحمن غريب كرة في الدقيقة 52 ولكن علت المرمى.
وسدد لاعب النصر محمد مران كرة في الدقيقة 54 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.
ودفع المدير الفني لفريق الباطن باللاعب ساليفو بدلاً من راكان العنزي في الدقيقة 59.
وأرسل كريستيانو رونالدو كرة عرضية في الدقيقة 61 أبعدها دفاع الباطن.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 63 بطاقة صفراء للاعب الباطن رينزو لوبيز بعد كرة مشتركة مع لاعب النصر علي لاجامي.
وسدد لاعب النصر لويس جوستافو كرة في الدقيقة 67 تصدى لها حارس مرمى الباطن مارتن كامبانيا.
ودفع المدير الفني لفريق الباطن باللاعب نواف السحيمي بدلاً من أنطونيو في الدقيقة 73.
وردّ النصر بتبديل في الدقيقة 76 بالدفع باللاعب نواف بوشل بدلاً من سامي النجعي.
وعاد لاعب النصر محمد مران بتسديدة في الدقيقة 79 مرت بجوار المرمى.
وسدد لاعب النصر علي لاجامي كرة في الدقيقة 81 تصدى لها دفاع النصر ثم سدد لاعب النصر كريستيانو رونالدو ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84 ولكنها علت المرمى.
ودفع المدير الفني لفريق النصر في الدقيقة 90 باللاعب محمد الفتيل بدلاً من علي لاجامي.
ومنح حكم المباراة 12 دقيقة كوقت بدل من الضائع.
وتعادل فريق النصر بهدف سجله لاعبه عبدالرحمن غريب في الدقيقة 90+3.
وسجل محمد الفتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90+12.
وسجل لاعب النصر محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 90+14.
شاهد هدف #رينزو_لوبيز لـ الباطن في مرمى النصرpic.twitter.com/VbGOvCgNGM#دوري_روشن_السعودي #النصر_الباطن
— سبورت 24 (@sporty_24) March 3, 2023