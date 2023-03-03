الطفل السوري: السعوديون “حققوا حلمي”.. أخيراً رأيت رونالدو

تحقق حلم الطفل السوري اليتيم ربيع شاهين أخيرا بلقائه لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، في لحظات مؤثرة وسعيدة للطفل الصغير.
وقال الطفل “ربيع”: “السعوديون حققوا حلمي. أخيراً رأيت رونالدو لاعبي المفضل. شكراً لأهلي في السعودية، بلد العطاء والحاضن للعرب والمسلمين”.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ فيديو يكشف كواليس لقاء رونالدو مع الطفل السوري الذي قابل اللاعب، في لحظة غمرت فيها السعادة الطفل الصغير.
وحرص رونالدو على احتضان الطفل، فيما قال له الطفل بالإنجليزية “انا أحبك”، وقلد الطفل الحركة التي يقوم بها اللاعب عند احراز الأهداف، وسط حفاوة من رونالدو.
وكان لقاء الطفل السوري برونالدو في مقر تدريبات نادي النصر، وتحقيق أمنيته، مثال راق وتجسيد حي لجبر الخواطر، وإدخال السرور على قلب طفل، ما يعكس الأخلاق الأصيلة لمملكة الإنسانية وقيم شعبها الكريم.
كما أظهرت المبادرة الثوابت الراسخة التي تتمسك بها القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والتي تنبع من تعاليم الإسلام السمحة، قولًا وعملًا، ما أهل المملكة لاحتلال موقع الريادة في العالمين العربي والإسلامي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وجه الدعوة للطفل السوري وعائلته للحضور للمملكة بعد انتشار مقطع فيديو له عقب الزلزال وهو يبدي رغبته في لقاء كريستيانو رونالدو ومصافحته.
الطفل السوري يحقق حلمه أخيراً ويلتقي #رونالدو
#تركي_آل_الشيخ https://t.co/ZWOHrhiqVz pic.twitter.com/47r2syC9hT
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 3, 2023