طقس اليوم.. أمطار رعدية على معظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وجازان وعسير والباحة والقصيم وحائل.
ولفت إلى أن الحالة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة، و31 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و34 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).