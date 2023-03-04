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جديد المحليات > “الأرصاد” تُحذر من أمطار ورياح على الرياض ومكة المكرمة
04/03/2023   10:18 ص

“الأرصاد” تُحذر من أمطار ورياح على الرياض ومكة المكرمة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة اليوم (السبت)، بهطول أمطار ورياح نشطة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.

ونوّه إلى أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن مناطق نجران والجوف والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية ستتأثر بحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل.

“الأرصاد” تُحذر من أمطار ورياح على الرياض ومكة المكرمة

جديد المحليات
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