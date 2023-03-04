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جديد المحليات > “سكني” يوضح المقصود بحالة “صحة استحقاق المواطن”
04/03/2023   10:18 ص

“سكني” يوضح المقصود بحالة “صحة استحقاق المواطن”

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أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المقصود بحالة “صحة استحقاق المواطن” للتحمل الضريبي خلال التقديم على المنتجات السكنية.

وبيّن البرنامج، أن تلك الحالة تعني عدم وجود مسكن أو عقار سكني باسم المواطن عند التحقق من وزارة العدل أو عدم وجود قرض سكني باسمه لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية.

ونوه عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أنه في حال تبين أن الطلب يخص حالة مُدرجة ضمن قوائم الوزارة يتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي؛ لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد. وفق “أخبار 24”.

“سكني” يوضح المقصود بحالة “صحة استحقاق المواطن”

جديد المحليات
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