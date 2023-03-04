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جديد المحليات > توصيات ضرورية عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية
04/03/2023   10:19 ص

توصيات ضرورية عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية

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قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يجب اتباعها عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية.

وشددت الهيئة على ضرورة إجراء فحص لدى الطبيب المُتخصص لتحديد النوع المناسب للحالة، والتأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوفر خدمات ما بعد البيع كالصيانة، وحفظ السماعة بعيداً عن متناول الأطفال.

ونصحت بالتأكد من وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به، والتأكد من عدم تعرض السماعة للرطوبة والحرارة، والمحافظة على تنظيف السماعة دورياً حسب إرشادات الاستخدام.

سماعات الاذن الطبية

وفق “أخبار 24”.

توصيات ضرورية عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية

جديد المحليات
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