بعد بيان العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.. هذه إمارة موناكو مقصد السائحين

وقعت المملكة وإمارة موناكو، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية، وذلك في إطار تعزيز علاقات البلدين وتوسيع أطر التعاون بينهما.
وتعتبر موناكو، دولة صغيرة على الريفيرا الفرنسية، في جنوب قارة أوروبا بين جنوب شرق فرنسا والبحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أن مشاهير العالم أقاموا بها.
تأسيس موناكو
تأسست موناكو في عام 1215 كمستعمرة تابعة لجنوة الإيطالية، وفي عام 1297، حُكمت لأول مرة من قبل أسرة جريمالدي، وفي 1789، فرضت فرنسا السيطرة على الإمارة، وظلت تحت سيطرتها حتى سنة 1814.
وحصلت موناكو على استقلالها في سنة 1861؛ لكنها ظلت تحت وصاية فرنسا، وفي سنة 1911، وضعت أول دستور لها.
حكومتها
موناكو ذات ملكية دستورية يحكمها فرد من أسرة جريمالدي، وحاكمها الحالي هو أميرها ألبرت الثاني، وتضم الإمارة مجلساً وطنياً يتكون من مجلس واحد وفرع قضائي في المحكمة العليا.
وإدارياً، تنقسم موناكو إلى 4 مناطق، أكبرها من حيث عدد السكان منطقة مونت كارلو.
اقتصادها
لا تفرض موناكو ضرائب على الدخل، ويمثل دخل الشركات الأجنبية أكثر من 75% من الناتج المحلي للإمارة، ويرتكز جزء كبير من اقتصادها على السياحة، الذي يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وفق “أخبار 24”.
وتعتبر موناكو واحدة من الدول القليلة التي لا يشكل فيها المواطنون غالبية السكان، حيث يشكلون 21% فقط من إجمالي سكان الإمارة.
سباقات الفورمولا
واشتهرت الإمارة بالمهرجانات الموسيقية السنوية برعاية الدولة، وسباقات الجائزة الكبرى للسيارات “الفورمولا 1” بشوارعها، كما أن نادي موناكو لكرة القدم هو أحد أبطال الدوري الفرنسي الممتاز.