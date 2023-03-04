تزامناً مع تنبيهات “الأرصاد”.. إرشادات للتعامل مع الحالة المطرية

قدمت أمانة العاصمة المقدسة، مجموعة من الإرشادات للتعامل مع الحالة المطرية، وذلك تزامناً مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق.
ونوهت الأمانة، إلى ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مُستمر، والالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.
وتضمنت التعليمات عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار، وإتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية، وتجنُّب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، والبقاء في مكان آمن. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وجازان وعسير والباحة والقصيم وحائل والشرقية.