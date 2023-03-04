“الكهرباء”: شرطان للحصول على تعويض لانقطاع الخدمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن هناك شرطين لحصول المشترك على تعويض مالي في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضحت الشركة، أن الشرطين هما تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية عن المشترك لأكثر من أربع مرات كل منها تزيد على مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، على أن يُستثنى من ذلك الانقطاع الكهربائي عن أحداث خارجة عن السيطرة الإدارية.
ولفتت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنه يستحق المشترك التعويض مرة واحد خلال السنة الميلادية؛ حيث تلتزم الشركة بدفع تعويض بمبلغ 200 ريال للمشترك . وفق “أخبار 24”.