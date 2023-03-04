جارسيا: لدينا لاعبون مميزون ولديهم عقلية رائعة.. ونملك الوقت لنخطط لمواجهة الاتحاد

علق المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا على فوز فريقه المثير أمام الباطن، مساء الجمعة، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
وقال جارسيا في تصريحات بعد المباراة: “حدثت اللاعبين أن المباراة ستكون صعبة، ولابد من احترام الخصم لأنهم فازوا بآخر لقاء لهم، لكن لديهم أجانب مميزين”.
وأضاف: “الباطن لو استمر على هذا الأداء سيبقى في دوري المحترفين، والفوز بهذه الطريقة دليل على روعة كرة القدم”، متابعًا: “من المهم أن تكون الأول بفارق نقطتين عن الاتحاد قبل مواجهتهم في الأسبوع المقبل”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “لدينا الوقت لنخطط من أجل مواجهة الاتحاد، ونأمل باستعادة بعض المصابين قبل اللقاء الهام”، مختتمًا: “من حسن حظنا لدينا لاعبون مميزون ولديهم عقلية رائعة، والنتيجة لكل المجموعة”.