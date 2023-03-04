مسلي آل معمر: ما لنا إلا الحكم الأجنبي.. وتاليسكا سيقيم حفلات في “مرسول بارك”

أكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن ناديه سيتجه للمطالبة بالحكم الأجنبي في مبارياته المقبلة.
وخطف فريق النصر فوزًا قاتلاً بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الباطن، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن.
وقال مسلي آل معمر في تصريحات بعد المباراة: “ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط مع الأسف لم يكن الحكم اليوم بمستوى المباراة، وسنتجه لطلب الحكم الأجنبي”.
وأضاف: “عشان الضغوط اللي قاعدة تصير ما لنا إلا الحكم الأجنبي، وأطلب من لجنة الحكام اختيار حكام مميزين”، متابعا: “أي ناد عنده رغبة بطلب حكام أجانب، نادي النصر يعين ويعاون”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الموافقة على طلبنا لتسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز”، وأتم تصريحاته: “تاليسكا هذا الأسبوع سيكون في الرياض لعمل حفلات في الملعب”.