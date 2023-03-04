نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مسلي آل معمر: ما لنا إلا الحكم الأجنبي.. وتاليسكا سيقيم حفلات في “مرسول بارك”
04/03/2023   10:17 ص

مسلي آل معمر: ما لنا إلا الحكم الأجنبي.. وتاليسكا سيقيم حفلات في “مرسول بارك”

+ = -
833

أكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن ناديه سيتجه للمطالبة بالحكم الأجنبي في مبارياته المقبلة.

وخطف فريق النصر فوزًا قاتلاً بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الباطن، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن.

وقال مسلي آل معمر في تصريحات بعد المباراة: “ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط مع الأسف لم يكن الحكم اليوم بمستوى المباراة، وسنتجه لطلب الحكم الأجنبي”.

وأضاف: “عشان الضغوط اللي قاعدة تصير ما لنا إلا الحكم الأجنبي، وأطلب من لجنة الحكام اختيار حكام مميزين”، متابعا: “أي ناد عنده رغبة بطلب حكام أجانب، نادي النصر يعين ويعاون”. وفق “أخبار 24”.

وواصل: “الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الموافقة على طلبنا لتسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز”، وأتم تصريحاته: “تاليسكا هذا الأسبوع سيكون في الرياض لعمل حفلات في الملعب”.

مسلي آل معمر: ما لنا إلا الحكم الأجنبي.. وتاليسكا سيقيم حفلات في “مرسول بارك”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885252826.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.