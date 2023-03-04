بعد قرار توثيقها.. أبرز أهازيج الجماهير السعودية

صنعت أهازيج الجماهير السعودية تاريخًا مميزًا للدوري السعودي، إذ تفننت الجماهير في ترديد أهازيجها التي توارثتها الأجيال لتصبح علامة مسجلة باسم أكبر دوري عربي.
ولأن الأهازيج الجماهيرية في الملاعب السعودية رسخت من مكانتها في تاريخ الكرة بالمملكة، جاء الإعلان من الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي ببدء حصر وجمع وتوثيق أهازيج جميع أندية كرة القدم السعودية.
وأعلن وزير الثقافة عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء هيئة الموسيقى بحصر وجمع وتوثيق أهازيج جميع أندية كرة القدم السعودية. ويعد ذلك امتدادًا لجهود وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الرياضة، والتي كانت إحدى صورها خلال مبادرة “عام الخط العربي” بتعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري المحترفين.
ونستعرض فيما يلي أبرز أهازيج الجماهير والتي تخطى صداها حدود المملكة لتصبح ذات شهرة لدى الجماهير العربية.
أهازيج الأهلي وهو المدرج الذي وصلت أهازيجه إلى دول خليجية وعربية كثيرة تغنت بأجمل الأهازيج مثل (للأهلي جينا) و (ياويلو) و (اهلي وبحر) وغيرها.
أهازيج الاتحاد أيضا بقيادة صالح القرني كان لها صولات وجولات وإرث كبير في المدرجات.
اهازيج اتحادية تصدح في ملعب الجوهرة#الاتحاد_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/SsEPVDQf6V
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 11, 2021
أهازيج الهلال برزت مؤخراً وتم إدخال معها طريقة الجماهير العالمية لدعم فريقها.
أهازيج النصر لها بصمات كبيرة في تاريخ الكرة السعودية فشعبية ناديها ساهمت في وجود أهازيج مميزة في المدرجات مع الارتباط العاطفي الكبير بين عشاق النصر وفريقهم.
وفق “أخبار 24”.