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رياضة > مدرب الباطن: لم أشاهد تأثير رونالدو في المباراة.. والنصر لم يقدم أي شيء مميز
04/03/2023   10:17 ص

مدرب الباطن: لم أشاهد تأثير رونالدو في المباراة.. والنصر لم يقدم أي شيء مميز

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علق المدير الفني لفريق الباطن، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش على خسارة فريقه أمام النصر، مساء الجمعة، بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.

وقال لوغاروشيتش في تصريحات بعد المباراة: “ما شفت أي تأثير لكريستيانو رونالدو في المباراة”.

وأضاف: “بعض القرارات التحكيمية الواحد يضحك عليها، أنا لأول مرة أشوف 12 دقيقة وقت بدل ضائع في دوري المحترفين”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “النصر لم يقدم أي شي مميز في الـ80 دقيقة الأولى، ونحن بالعكس ظهرنا بشكل جيد”.

وأتم مدرب الباطن تصريحاته: “أنا فخور بلاعبي الباطن، وقدمنا أداء رائعًا وكانت هناك بعض الأخطاء الفردية”.

مدرب الباطن: لم أشاهد تأثير رونالدو في المباراة.. والنصر لم يقدم أي شيء مميز

رياضة
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