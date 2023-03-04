مدرب الباطن: لم أشاهد تأثير رونالدو في المباراة.. والنصر لم يقدم أي شيء مميز

علق المدير الفني لفريق الباطن، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش على خسارة فريقه أمام النصر، مساء الجمعة، بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
وقال لوغاروشيتش في تصريحات بعد المباراة: “ما شفت أي تأثير لكريستيانو رونالدو في المباراة”.
وأضاف: “بعض القرارات التحكيمية الواحد يضحك عليها، أنا لأول مرة أشوف 12 دقيقة وقت بدل ضائع في دوري المحترفين”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “النصر لم يقدم أي شي مميز في الـ80 دقيقة الأولى، ونحن بالعكس ظهرنا بشكل جيد”.
وأتم مدرب الباطن تصريحاته: “أنا فخور بلاعبي الباطن، وقدمنا أداء رائعًا وكانت هناك بعض الأخطاء الفردية”.