لاتسيو يفرمل نابولي ويلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري الإيطالي

قادت تسديدة لاعب الوسط ماتياس فيسينو في الشوط الثاني فريقه لاتسيو للفوز 1-صفر على نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة منهيا سلسلة انتصارات متتالية للمتصدر امتدت لثماني مباريات.
وجاء هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة 67 عن طريق فيسينو الذي استلم كرة ابعدها جناح نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا ليطلق تسديدة مذهلة من أول لمسة ومن مسافة بعيدة نحو القائم الأيسر لتسكن الشباك.
وتقدم لاتسيو مؤقتا بمركزين ليحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 48 نقطة متقدما بنقطة واحدة على إنتر ميلان صاحب المركز الثالث وميلان في المركز الرابع ولكل منهما مباراة مؤجلة. وفق “أخبار 24”.
وتكبد نابولي المتصدر برصيد 65 نقطة، وبفارق كبير عن اقرب مطارديه، هزيمته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم بعد أن خسر خارج أرضه أمام إنتر في يناير.