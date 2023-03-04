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جديد المناطق > قائد قوات الدعم والإسناد بـ”التحالف” يقف على جاهزية القوات بجبهة ثرة في أبين
04/03/2023   3:04 م

قائد قوات الدعم والإسناد بـ”التحالف” يقف على جاهزية القوات بجبهة ثرة في أبين

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بتوجيهات من معالي قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، ‏قام قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح وذلك بمقر قيادة قوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي.

وناقش اللقاء، مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أشاد العميد صالح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية ‎السعودية.

وعلى جانب آخر قام معالي وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، وقائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، يرافقهما قائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لجبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.

قائد قوات الدعم والإسناد في "التحالف" يزور جبهة ثرة بمحافظة أبينقائد قوات الدعم والإسناد في "التحالف" يزور جبهة ثرة بمحافظة أبين

وفق “أخبار 24”.

قائد قوات الدعم والإسناد بـ”التحالف” يقف على جاهزية القوات بجبهة ثرة في أبين

جديد المناطق
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