محافظ الأحساء يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت عنوان ” السلامة هدف ووقاية “، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العميد الدكتور دهام الجبلي.
وأكد سموّه أهمية تعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، من خلال مثل هذه الفعاليات والمعارض التثقيفية والتوعوية ورفع الوعي والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر بما يسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان صحة وسلامة الجميع.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للدفاع المدني يأتي تعزيزاً لدور الدفاع المدني وإتقانه لأدواته وتقنياته في سبيل الاطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات والقيام بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة، مشيداً بجهود رجال ومنسوبي الدفاع المدني في سبيل مساعدة وخدمة وحماية الجميع من المخاطر والحوادث. وفق “أخبار 24”.
وكرم سموّه خلال التدشين عدداً من الجهات الحكومية والخاصة وهي جامعة الملك فيصل، وتجمع الأحساء الصحي، وأمانة الأحساء، وتعليم الأحساء، المعهد الوطني للتدريب الصناعي، مستشفى الاحساء، مستشفى المانع.
من جانبه بين العميد الجبلي أن الهدف الرئيس من هذا الاحتفال هو لإبراز الدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني ومنسوبيها في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تسخير الإمكانات البشرية والمادية والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في رفع مستوى الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.