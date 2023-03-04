انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الفقهي لمناقشة مستجدات تقنية الإنجاب في ضوء الشريعة

انطلقت اليوم (السبت) بالرياض، الجلسات العملية للمؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها، والذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، لمدة 3 أيام.
وأوضحت الجمعية الطبية أن المؤتمر سيناقش 34 ورقة علمية في حضور أعضاء من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب ومختصي الأخلاقيات الطبية الحيوية، وكذلك في مجال القانون.
وأشارت إلى أن الجلسات العلمية ستناقش الأحكام الشرعية في مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب، والرؤية الفقهية فيها، والفحص الوراثي في ضوء التطور الطبي والتقني، إضافة إلى عملية الانتفاع من الخلايا الجذعية الجنينة في علاج الأخ المريض.
وفق “أخبار 24”.