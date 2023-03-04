“أكوا باور” تبني محطتين للطاقة الشمسية بأوزبكستان بتكلفة 2.5 مليار دولار

أكدت وزارة الطاقة في أوزبكستان، اليوم (السبت)، أن شركة أكوا باور السعودية ستبني محطتين للطاقة الشمسية في أوزبكستان، بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط، وثلاثة أنظمة تخزين، بسعة إجمالية تبلغ 1.2 جيجاواط.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الطرفين وقعا اتفاقيات استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار بشأن المشروع وصفقات تشتري أوزبكستان بموجبها الكهرباء من المحطتين.
وأشارت إلى أنه، بموجب الاتفاق، ستبني أكوا محطة بقدرة 400 ميجاواط ونظام تخزين بسعة مماثلة في إقليم طشقند، ومحطة بقدرة واحد جيجاواط ونظام تخزين بسعة 400 ميجاواط في منطقة سمرقند، وكذلك نظام تخزين بسعة 400 ميجاواط في إقليم بخارى. وفق “أخبار 24”.