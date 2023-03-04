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جديد المناطق > سفارة المملكة تقدم تعازيها في ضحايا حريق جاكرتا
04/03/2023   3:03 م

سفارة المملكة تقدم تعازيها في ضحايا حريق جاكرتا

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قدمت سفارة المملكة بإندونيسيا تعازيها لأسر ضحايا الحريق الذي اندلع في مستودع للوقود في شمال العاصمة جاكرتا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات في العاصمة الإندونيسية أمس (الجمعة) بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الإطفاء.

وأكد رئيس أركان الجيش، دودونغ عبد الرحمن، أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا، فيما أدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان. وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة تقدم تعازيها في ضحايا حريق جاكرتا

جديد المناطق
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