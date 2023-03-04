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جديد المناطق > “الأرصاد”: طريف تسجل أدنى درجة حرارة والأعلى مكة وينبع
04/03/2023   3:03 م

“الأرصاد”: طريف تسجل أدنى درجة حرارة والأعلى مكة وينبع

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة، تسجيل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة عند 35 درجة مئوية، في حين كانت أقل الدرجات المسجلة على طريف عند 24 درجة مئوية.

وأفاد المركز بأن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل.

وأشار إلى أن الحالة قد تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: طريف تسجل أدنى درجة حرارة والأعلى مكة وينبع

جديد المناطق
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