بالفيديو والصور.. العدالة يقتنص فوزًا مهما من الشباب بثنائية في دوري روشن

حقق فريق العدالة فوزا مهما على حساب نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 19 بدوري روشن.
بهذه النتيجة يتجمج رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد العدالة 16 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.
الشوط الأول:
وفي الدقيقة 4، سدد اللاعب أرون بوبيندزا ركلة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم وخرجت لركلة مرمى.
وسجل اللاعب أرون بوبيندزا الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 20، بتسديدة أرضية لم يتمكن حارس العدالة من التصدي لها.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب العدالة محمد العوفي في الدقيقة 24.
وسجل اللاعب سانتي مينا الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 34، لكن الحكم قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو. وفق “أخبار 24”.
الشوط الثاني
وفي الدقيقة 54، هجمة لصالح الشباب بعدتمريرات متبادلة بين سانتي مينا ومتعب الحربي كادت تضع الأخير في موقف انفراد لولا خروج مياتوفيتش الذي قطع تمريرة سانتي مينا.
وفي الدقيقة 56، تتواصل هجمات الشباب بعد تمريرة متقنة من جوانكا إلى هتان باهبري وضعته في موقف انفراد وسدد كرة أرضية تصدى لها مياتوفيتش بقدمه وارتدت إلى آرون سالم الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى
وفي الدقيقة 62، نجح ديجانيتش في تسجيل هدف التعادل بعد استغلال هجمة مرتدة أكثر من رائعة سكنت شباك حارس العدالة.
وفي الدقيقة 73، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء على بيدرو ميغيل بسبب التدخل على آرون سالم.
وفي الدقيقة 88، انفرد لاعب العدالة ماركوس أنتونسون بالمرمى ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس كيم.
وفي الدقيقة 97، نجح بيدرو ميغيل في تسجل الهدف الثاني للعدالة بعد هجمة مرتدة أخرى بدأت عند عارف الحيدر الذي انطلق ومرر كرة متقنة إلى بيدرو ميغيل الذي راوغ كيم حارس الشباب وسدد الكرة في الشباك
ودخل الشباب المباراة بتشكيل مكون من:
“كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، جوانكا، هتان باهبري، أرون بوبيندزا، سانتي مينا”.
وجاء تشكيل العدالة على النحو التالي:
“ميلان ميانوفيتش، علي السالم، فودل بوريس، أحمد السلطان، محمد العوفي، عبدالعزيز الدوسري، بيدرو يوجينيو، ديجانيتش دافيد، كريستوفر جونزاليس، رينادو لينيس، ماركوس انتونسون”.
تسديدة أرون تمتح الشباب الهدف الأول أمام العدالةpic.twitter.com/PpZk9FKRGR#الشباب_العدالة#دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) March 4, 2023
🎥 هدف التعادل للعدالة في شباك الشباب عن طريق ديجانيتش 🔥⚽️
(الشباب 1 – 1 العدالة )#الشباب_العدالة#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/uE76dhWYw0
— سبورت 24 (@sporty_24) March 4, 2023