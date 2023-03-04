انطلاق ماراثون “الحسا تركض” بمشاركة المحافظ وفئات مختلفة بالمجتمع

انطلق ماراثون “الحسا تركض”، اليوم (السبت)، بمشاركة العديد من المتسابقين المحترفين والهواة من فئات مختلفة بالمجتمع.
وأكد الأمير سعود بن طلال أهمية تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بالمجتمع؛ لما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن المبادرة الرياضية، التي أطلقتها مجموعة الموسى الصحية؛ تهدف للحفاظ على سلامة أفراد المُجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.
وحقق المتسابق سمير جوهر جائزة المركز الأول، يليه المتسابق داويت أدماسي، فيما حصد المتسابق أنور الغوث سباق فئة المحترفين 12 كيلو، ورايد الجدعاني في سباق فئة الهواة رجال 6 كيلو مترات، وصالح الشيباني جائزة المركز الثاني، وجاء وسام الفاربي ثالثاً.
وعلى مستوى المشاركة النسائية، حققت المتسابقة بونتي ريبوتيو المركز الأول لفئة هواة النساء 6 كيلو مترات، وذهب المركز الثاني والثالث إلى المتسابقة فيتوما مباركي، والمتسابقة مريم عوادي على الترتيب.
ويُنظم سباق “الحسا تركض” سنوياً، كإحدى المبادرات الهادفة لخدمة وتوعية المجتمع؛ ويستقطب مختلف الشرائح المُجتمعية والأعمار، وشهدت نسخة العام الجاري مشاركة محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر في الماراثون.
وفق “أخبار 24”.